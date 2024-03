"Comune avvia percorso partecipativo per nuovo Piano Antenne: equilibrio tra paesaggio e servizi di telecomunicazione"

"Dopo un lavoro durato mesi, iniziamo l’iter propedeutico all’adozione di uno strumento fondamentale per governare i processi di installazione degli impianti di radio-telecomunicazione e per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile". Così l’assessore comunale all’Ambiente, Kristopher Casati, annuncia l’avvio del percorso partecipativo, in cui professionisti, società e cittadini potranno inviare osservazioni al nuovo piano. "Il Piano Antenne ci consentirà di coniugare la tutela del paesaggio alla necessità di garantire alla cittadinanza il servizio pubblico fornito dagli impianti di telecomunicazione in un mondo sempre più interconnesso. Pur non essendo un obbligo di legge, riteniamo di colmare un vuoto: il piano precedente risale addirittura al 2005. Lo scopo è quello mettere a sistema le esigenze digitali con le tutele fondamentali, fornendo criteri di localizzazione chiari e garantendo un’adeguata copertura dei servizi di comunicazione mobile. L’approvazione del Piano è un provvedimento importante e necessario, viste le continue richieste giunte al nostro Comune da parte dei gestori per l’installazione di nuove antenne".