Compagnia degli Evasi, partono i corsi amatoriali di recitazione

Prendono il via due corsi di avviamento alla recitazione teatrale amatoriale della Compagnia degli Evasi, al centro Dialma Ruggiero di Fossitermi, finalizzati, come da tradizione, alla messa in scena di uno spettacolo. La durata dei corsi è da ottobre a maggio 2025 i lunedì sera, con primo incontro illustrativo gratuito programmato per il 30 settembre alle 20.30 quando i registi, Annamaria Vaccaro e Simone Tonelli, illustreranno i rispettivi percorsi artistici. "I nostri corsi – affermano gli Evasi, non sono né di livello base, né avanzato – ma come di consueto il programma di lavoro sarà costruito in corso d’opera, e svolto in base alle attitudini degli allievi. Verranno inoltre accennati anche aspetti meno recitativi, ma altrettanto importanti del mondo teatrale come l’ideazione e la preparazione delle scenografie, l’illuminazione della scena, il prima, il durante e il dopo spettacolo". Ulteriori informazioni sono disponibili contattando i numeri di telefono 348 7034363 (Annamaria) e 348 4704402 (Simone). Dopo otto mesi di lavoro, lo scorso maggio sono andati infatti in scena al Dialma i quattro spettacoli con protagonisti gli attori che hanno seguito i corsi di avviamento alla recitazione: gli allievi diretti da Marco Balma ‘Miles Gloriosus, ovvero il soldato fanfarone’ da Tito Maccio Plauto; gli allievi di Simone Tonelli ‘Lo Sogno’ liberamene tratto da ‘Sogno di un notte di mezza estate’ di Shakespeare; gli allievi di Annamaria Vaccaro ‘Cercasi disperatamente anima gemella’ di Giuseppina Cattaneo; gli allevi di Alessandro Vanello ‘Apparenze’ di Stefano Palmucci. Ricordiamo, inoltre, che la Compagnia degli Evasi organizza il tradizionale Concorso teatrale nazionale ‘Teatrika’, giunto a luglio alla diciassettesima edizione. Al centro sociale di Molicciara, davanti a circa 3.000 persone distribuite nell’arco di otto serate, si sono succedute in gara cinque compagnie che hanno palesato un’alta qualità delle rappresentazioni.

m. magi