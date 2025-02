Commosso addio a Simone, uno dei “fanti“ della curva Ferrovia

Si è spento Simone Padula uno di quei “ragazzi“ che con la loro passione e fantasia hanno contribuito a far nascre il movimento ultra dello Spezia Calcio. Il cinquantenne da qualche tempo lavorava per la cooperativa Maris e la sua sede di servizio era spesso nel centro storico di Sarzana. Una persona estremamente disponibile che si era inserito immediatamente nella nuova città instaurando un buon rapporto sia con i cittadini che con gli operatori commerciali. Tifosissimo dello Spezia era uno dei “fanti“ di Silvano Andreini che al tempo era tra i promotori della tifoseria organizzata. Il raduno della compagnia era nella sala giochi Jumbo di via Roma nella quale venivano organizzate le coreografie fatte di bandiere realizzate artigianalmente e striscioni scritti a mano con la vernice. Anche se la presenza allo stadio “Picco“ negli ultimi periodi era meno frequente seguiva sempre con grande attenzione e immutato affetto la sua squadra del cuore.