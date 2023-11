Commessi tirocinanti. Esperti in serramenti

Le proposte dei Centri per l’impiego della Spezia. Visitare: https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 CONTABILE Studio di dottore commercialista ricerca 1 tirocinante contabile. La risorsa sarà formata per occuparsi della gestione della contabilità ditte, adempimenti fiscali in genere, modello 730. Utilizzo programma contabile, applicativi agenzia entrate. si richiedono laurea o diploma ad indirizzo economico, buone conoscenze informatiche, età compresa fra i 25 ed i 45 anni. Orario di lavoro: 9-13 e 14-18. Zona La Spezia. Offerta 49466

1 SISTEMISTA ICT Azienda ricerca 1 sistemista Ict. La risorsa sarà formata per manutenzione server e pc Windows, backup e disaster recovery, gestione tenant MS 365, ausilio allo sviluppo Erp Ms Nav, sviluppo utility di supporto in Intranet. Si richiedono laurea anche triennale in informatica, età preferibile non superiore ai 25 anni, conoscenza inglese. Apprendistato di due anni con possibilità di stabilizzazione. Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 14.30-18. Zona Vezzano Ligure. Offerta 49457

1 SERRAMENTISTA Azienda che si occupa di produzione di serramenti in alluminio ricerca 1 operaio serramentista. Zona operativa di lavoro: Ceparana (SP). Tempo pieno. Prevista possibilità di stabilizzazione in azienda. Offerta 49396

TIROCINANTI COMMESSI HopHop Boat società leader nelle Marine Experiences in Liguria seleziona 2 tirocinanti Sales Assistants per promozione e vendita di tour olfo dei Poeti e Cinque Terre. Il lavoro si svolgerà nella piattaforma galleggiante su passeggiata Morin di La Spezia. Richiesto ottimo inglese e seconda lingua. Età massima 45 anni. Offerta 49395.