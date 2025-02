Come un idrovolante blu

Nella fabbrica degli idrovolanti c’era un gran fermento. Stavano nascendo tanti nuovi apparecchi volanti. Tutti uguali, tutti bianchi, tutti grandissimi. In un angolo, un operaio fantasioso stava costruendo un suo idrovolante, diverso. Piccolo e blu. Ma è tanto importante essere uguale agli altri? La scrittrice spezzina Alessandra Cerretti ha dato di recente alle stampe il suo ultimo libro, con le illustrazioni di Sabina Ficara. ‘Scheggia - Il piccolo idrovolante blu’, per le Edizioni Il ciliegio nella collana Ciliegine dai 3 ai 6 anni. In questa storia di 28 pagine racconta di un idrovolante costruito in modo diverso rispetto altri e per questo deriso dagli idrovolanti più grandi e potenti.

Nonostante questo, grazie alla sua determinazione e al suo coraggio, il piccolo idrovolante blu riuscirà a trovare nel gruppo la propria identità e persino a diventare indispensabile. Gli idrovolanti sono ancora oggi fondamentali per salvare persone o trasportare merci. L’autrice, spezzina, ha preso spunto per la stesura della storia dalla presenza a Cadimare, di un aeroporto per idrovolanti. "La storia parla di bullismo e di trovare la propria identità nonostante tutto con determinazione e coraggio – spiega Cerretti – . Una storia quanto mai attuale, purtroppo, ma che dà una chiave di speranza ai piccoli lettori". Alessandra Cerretti, laureata in lingue e letterature straniere, è curiosa. Ama leggere e ascoltare i bambini per creare storie divertenti ma educative. Adora viaggiare e porta sempre con sé una penna per annotarsi ciò che cattura la sua attenzione. Scrive libri bilingue e traduce libri per bambini. Collabora a progetti di letture e didattici e per un periodo ha svolto attività di lettura nel reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea. A San Carlos de Bariloche in Argentina è stata sceneggiata una sua fiaba da bambini della primaria Alighieri. Per Il Ciliegio ha pubblicato, tra gli altri, nel 2018 ‘La banda degli occhialuti’, nel 2019 ‘La banda degli occhialuti 2 - Tutti per uno e uno per tutti’, nel 2020 il libro in italiano e inglese ‘Non mollare Mirtilla!’ e nel 2023 ‘Piuma Nera e il vecchio pescatore’. In agosto ‘Scheggia’, uscirà anche in linguaggio Caa (Comunicazione aumentativa alternativa) a cura di Daniela Pederzoli ed è in vendita su tutte le piattaforme online e nelle librerie.

Marco Magi