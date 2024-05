Come ci si deve comportare in caso di bambini scomparsi

La divisione anticrimine della questura, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi” ha incontrato gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado ’Mazzini’ e ’Pellico’ di piazza Verdi. Il dirigente Gianpaolo Orditura è intervenuto per spiagare ai giovani come riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, nonchè informare gli adolescenti sul fenomeno dei minori scomparsi, promuovere forme di collaborazione nella ricerca, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle forze di polizia. Le scuole sono state scelte per la loro ubicazione, piazza Verdi, luogo di aggregazione degli adolescenti spezzini delle fasce di età più interessate dal fenomeno. L’iniziativa ha voluto sensibilizzare i giovani su tale fenomeno, che riguarda, in larga parte, stranieri che si allontanano dalle strutture di accoglienza dove sono ospitati, per raggiungere famiglie o parenti, anche all’estero; mentre il minore italiano che si allontana dalla propria abitazione, fugge per motivi di disagio (problemi familiari, bullismo, crisi relazionali ecc…) e spesso viene rintracciato o rientra spontaneamente. È stata sottolineata l’importanza della tempestività nella comunicazione della scomparsa attraverso i numeri di emergenza. Distribuiti agli alunni e ai docenti le brochure ed i segnalibri dedicati alla giornata per evidenziare l’importanza dell’aiuto dei cittadini nel ritrovamento di un bambino scomparso.