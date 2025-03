Colpo grosso Fezzanese. I verdi piegano il Flaminia

FLAMINIA1FEZZANESE2

FLAMINIA: Nespola, Lisari (65’ Sirbu), Zanchi, Mattei (85’ Fracassini), Ricozzi, Benedetti, Casoli, Malaccari (85’ Alagia), Tascini, Ciganda (76’ Brasili), Orlandi (65’ Pigna). A disp. Brusca, Penchini, Igini, Celentano. All. Nofri Onofri

FEZZANESE: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini, Antezza, Salvetti (19’ Martera), Campana, Bruccini (58’ Fiori L.), Beccarelli (75’ Benassi), Lunghi, Mariotti (48’ Cantatore). A disp. Calò, Sacchelli, Scieuzo, Giampieri, Remedi. All. Gatti

Arbitro: Gervasi di Cosenza (assistenti Di Meglio di Napoli e Di Berardino di Teramo).

Marcatori: 61’ Lunghi, 71’ Ricozzi, 83’ Cantatore

CIVITA CASTELLANA - Un trionfo verde. La Fezzanese nella partita più importante della sua travagliata stagione vince 2-1 in trasferta il vitale scontro diretto per la salvezza con il Flaminia nell’anticipo della ventiseiesima giornata del girone E di serie D. Grandissima la prova collettiva dei ragazzi di Andrea Gatti che infilano il sesto risultato utile consecutivo e confermano la loro crescita. Al 61’ verdi in vantaggio con un velenoso rasoterra su punizione, da posizione defilata, di Lunghi che sorprende Nespola. Al 71’ pareggia Ricozzi con un gran tiro dal limite. All’80’ il neoentrato Leonardo Fiori in diagonale chiama Nespola alla difficile parata. Poco dopo Cantatore, smarcato da Lunghi, spreca una ghiotta occasione facendosi recuperare dal portiere. All’82’ sempre Nespola salva su Leonardo Fiori. Dal susseguente corner Masi di testa coglie la traversa. Un minuto dopo il gol partita della Fezzanese di Cantatore che sigla il 2-1 di testa da sottomisura su cross di Nicolini. All’88’ Pucci è attento su colpo di testa di Tascini.

Paolo Gaeta