Colpi di Padel per beneficenza. Grande successo per la 24 ore

Una 24 ore di beneficenza. La manifestazione è stata organizzata da SpeziaPadel Feel Padel e Tive6 con il patrocinio del Comune della Spezia, frutto della collaborazione tra le due più importanti realtà padelistiche della provincia. I numeri parlano da soli: 184 sono stati i giocatori scesi in campo, 46 le partite organizzate, 1013 i game disputati, 9 ore, di cui 3 consecutive, è il record del giocatore più attivo. Una performance sportiva importante sui 4 campi da gioco, con le magliette realizzate per l’occasione, negli incontri fra lo Spezia Padel e Feel Padel. La bella performance è rappresentata dagli oltre 2.500 euro raccolti grazie all’esclusivo sostegno dei partecipanti, attraverso l’iscrizione al torneo e l’acquisto delle magliette realizzate per l’evento. A termine della vendita delle magliette-evento i promotori prevedono un ulteriore incremento dell’assegno di solidarietà del padel spezzino a sostegno del progetto ‘Hertz to heart Village’ finalizzato alla donazione di defibrillatori ai borghi della provincia spezzina ed al progetto la ‘Scarica dei 118’, mirato alla formazione per l’utilizzo del Dae. E a meno di una settimana dal grande successo della maratona di solidarietà e sport della 24ore di Padel – con il prezioso impegno di Stefano Sommovigo, Nicoletta Varlese, Luca Gaspani, Luca Cozzani e Paolo Musetti, è già al lavoro il comitato promotore per realizzare la seconda edizione che verrà effettuata sabato 21 e domenica 22 giugno 2025. Il primo passo degli organizzatori sarà il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali, quali i Comuni della Spezia e di Sarzana per consentire al progetto di essere inserito e sponsorizzato nelle iniziative sportive del prossimo anno. "Una particolare attenzione verrà rivolta da parte nostra – dicono i promotori - ai soggetti che operano nel campo dello sport e della solidarietà. La prima sinergia della 24 ore di Padel e Tive6 verrà effettuata con la Pubblica assistenza framurese, donando un’apparecchiatura Dae per consentire la cardioprotezione di tutti i borghi del Comune".

Marco Magi