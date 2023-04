Colonscopia, 600 giorni per la prenotazione. “Perché la Procura non interviene?”

Genova, 11 aprile 2023 – Una colonscopia prenotabile dopo 622 giorni. “Un esame per prevenire il tumore in Liguria è prenotabile il 16 dicembre 2024. Così è totalmente inutile”. La denuncia arriva dal capogruppo della Lista Sansa in consiglio regionale, Ferruccio Sansa. citando il caso di un cittadino che ha telefonato al numero verde del Cup per prenotare la visita.

“Nonostante quanto prevede la legge, in Liguria ancora oggi è impossibile prenotare esami essenziali. Va avanti così da mesi. Perché nessuno fa niente? Perché le autorità e la Procura non intervengono? Una legge prevede espressamente che in caso di impossibilità di ottenere in tempi utili le analisi necessarie per la nostra salute, un diritto sancito dalla Costituzione, i cittadini possano richiedere di effettuarle in regime intra moenia negli ospedali o nelle strutture private, salvo poi essere rimborsati. Ma nemmeno questo diritto sembra essere garantito”.

Il cittadino protagonista dell'episodio ha scritto una pec a Giovanni Toti, all'assessore alla Sanità Angelo Gratarola e alle autorità competenti. L'uomo aveva già inviato una pec, da cui prendiamo uno stralcio: “Ribadisco infine quanto già evidenziato nella pec del 18 febbraio, ossia che i protocolli sanitari prescrivono, dopo i 60 anni, la colonscopia con cadenza almeno quinquennale; un ritardo di circa due anni e mezzo rispetto alla data della richiesta del nostro medico di base (ottobre 2022) è quindi rilevante ai fini delle conseguenze di una eventuale patologia non diagnosticata per tempo”.

Sul tema delle lista d'attesa nella sanità ligure è intervenuto anche il capogruppo Pd-Articolo Uno in Consiglio regionale Luca Garibaldi affermando che “i pazienti dell'ospedale San Martino di Genova sono costretti ad aspettare due mesi per il risultato di un esame istologico, un ritardo che può risultare pericoloso per la salute delle persone, per una mancata risposta tempestiva a un grave problema”.

Marco Magi