Clessidre, rottami e sogni

Un progetto multidisciplinare accompagnato dalla musica dal vivo, che conduce in una dimensione onirica fatta di cordami, emozioni e scenografie sorprendenti. È ‘Kairòs’ che, a conclusione del ‘Trac Festival’, verrà proposto stasera alle 21, con replica domani alle 16 alle 19, nello chapiteau di Teatro nelle Foglie al Pin, con ingresso da via Mazzini. A presentarlo, proprio il Teatro nelle Foglie, compagnia che ha messo a disposizione la struttura per la kermesse ai giardini. Muovendosi tra clessidre, orologi, pendoli e lancette, pianoforti e rottami, i personaggi entrano in un tempo-spazio in cui la fantasia può esprimersi liberamente e viaggiare come un veliero su un mare lontano.

Nato durante il periodo pandemico, Kairòs verte su una tematica attuale e sulla quale il lockdown ci ha costretti a riflettere: quella del tempo e la sua percezione. "Nel tempo dilatato che tutti abbiamo vissuto – spiegano gli autori – , ci siamo potuti concedere il lusso di guardarci allo specchio e intraprendere un viaggio dentro noi stessi, andando ad incontrare i nostri desideri e le nostre speranze, ma anche le nostre paure e i nostri incubi...". Teatro nelle Foglie è una compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana, uno spazio culturale itinerante, nato per scrivere, produrre, mettere in scena e distribuire opere di circo-teatro. "Nell’epoca del take away e del coffee-to-go, anche il mondo dello spettacolo è pronto per un’innovazione: il teatro pret-a-porter – proseguono dalla compagnia – . Una struttura teatrale itinerante, un centro culturale temporaneo che si presenta sotto le spoglie di un tendone da circo. Ma attenzione, perché circo non è. Non ci sono animali ad accogliere, né zucchero filato ad appiccicare le dita. È un teatro che può essere allestito su un prato, o in una piazza, o fra gli alberi di un parco. Un teatro itinerante che propone il suo piccolo mondo di poesia, e riparte". In ‘Kairòs’ i protagonisti sono Elena Fresch, Marta Finazzi, Sara Accardi, Nicolas Benincasa (che cura anche la scenografia), Damian Fiore Giralt, Lucie Vendlova e Marco Meneghel. La biglietteria di ‘Kairòs’ aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per info sui biglietti inviare un messaggio WhatsApp al 347 3620635.

Marco Magi