Città blindata, scattano i divieti. Da stamani le nuove disposizioni

Una città blindata, tra divieti di sosta e di fermata nelle zone interessate al passaggio dei due cortei e delle aree di ritrovo prima della partenza. Il Comune ha disegnato la mappa dei dispositivi che costringeranno gli spezzini a rivedere i percorsi e i parcheggi. In viale Garibaldi compresi i controviali divieto di sosta e fermata tratto compreso tra piazza Garibaldi e intersezione via Napoli. Dalle 8 alle 21 in via XX Settembre divieto di sosta e fermata, piazza Beverini e via Spallanzani eccetto autoveicoli e motocicli dei partecipanti alla manifestazione Casapound. In piazza Europa divieto di sosta e fermata eccetto bus partecipanti al corteo antifascista. Nel tratto compreso tra intersezione via Rezzasco e via Veneto su ambo lati verrà disposto su via Spallanzani la rimozione dell’Isola zonale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In via del Prione rimozione e messa in sicurezza dei cantieri di sistemazione pavimentazione stradale e rimozione delle transenne e recinzioni. E’ stata già inoltrata la richiesta di pronta disponibilità di maestranze con idonee attrezzature e prodotti per la pulizia e rimozione di graffiti per rimozione di eventuali turpiloqui su muri e superfici similari. Inoltre diversi parcheggi verranno riservati sia ai mezzi delle forze dell’ordine in servizio durante l’evento che per i veicoli dei manifestanti che raggiungeranno i luoghi di presidio. Da oggi alle 14 sospensione della circolazione in via Fiume nel tratto compreso tra Piazzale Ferro e intersezione via Ferrari (Ponte della scorza) corsia direzione mare, consentita circolazione veicolare intorno a Piazzale Ferro con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con il rettilineo di via Fiume per i veicoli provenienti da monte. In via Fossitermi direzione consentita diritto e sinistra; piazzale Boito diritto e destra, via del Sempione direzione obbligatoria a sinistra. In via Monteverdi compresi controviali sospensione della circolazione veicolare ambo le direzioni di marcia nel tratto compreso tra largo Vivaldi e via Fiume eccetto veicoli provenienti da via Donizetti e via Fiasella direzione via Puccini. Da oggi alle 15 per il periodo di passaggio del corteo, direzione obbligatoria a sinistra in piazzale Montegrappa, in via Aldo Ferrari e divieto di transito veicolare al passaggio del corteo in direzione via Chiodo, Diaz, viale Mazzini, via XX Settembre. Dalle 16 alle 21 divieto di transito veicolare - nel tratto compreso tra via Crispi e Piazza Europa, settore Arsenale; via Costantini divieto di transito eccetto veicoli in sosta in uscita dagli stalli , piazza Europa settore Migliarina divieto di transito eccetto veicoli diretti agli stalli riservati per bus partecipanti al corteo antifascista. Nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Veneto i veicoli in sosta potranno uscire in controsenso su via XXIV Maggio con assistenza del personale di polizia locale. In via Rezasco divieto di transito eccetto veicoli in sosta in uscita dagli stalli, nel tratto compreso tra via Crispi e Piazza Europa, settore Migliarina i veicoli in sosta potranno uscire in controsenso su Piazza Europa, settore Migliarina e poi su Via XXIV Maggio. con assistenza del personale di polizia. Dievieto di sosta e fermata ambo i lati nel tratto compreso tra Piazza Verdi e via Don Minzoni.

Massimo Merluzzi