Cisa, gira malumore sulla nuova rotonda

Frenate, manovre improvvise sfiorando i cartelloni della pubblicità e code. La rotonda in via Cisa realizzata nell’ambito della progettazione del nuovo supermercato non convince gli automobilisti e i conducenti di mezzi pesanti, camion e autobus, che hanno registrato problemi di sicurezza in particolare nel tratto che da Santo Stefano Magra conduce verso la città. La strettoia non è adeguatamente segnalata e neppure adeguatamente illuminata quindi la sera accresce notevolmente la pericolosità. Una situazione che l’altra sera ha rischiato di avere conseguenze drammatiche. Una ragazza alla guida della sua automobile, proveniente da Spezia, e non molto pratica della zona si è trovata improvvisamente contromano rischiando lo scontro frontale con un altro mezzo proveniente dalla direzione cittadina.

E dopo il grande spavento la giovane protagonista del fuoriprogramma ha voluto pubblicamente evidenziare la situazione facendosi portavoce di altre lamentele. "Per fortuna l’altra sera andavamo piano entrambi – ha spiegato la ragazza – altrimenti sarebbe stato un dramma. Sono una guidatrice molto prudente ma in quel punto della rotonda, proveniendo da Spezia, sono andata dritta ritrovandomi nella carreggiata opposta in contromano. Dall’altro senso per fortuna l’automobilista ha frenato in tempo evitando lo scontro. Se fosse stato un motociclista e lo avessi centrato in pieno non oso immaginare le conseguenze. Ho iniziato a tremare dallo spavento ma davvero non ho visto l’imboccatura della rotonda e posso garantire che stavo rispettando i limiti di velocità". Il disagio non è invece così evidente proveniendo dalla direzione Sarzana verso Santo Stefano Magra perchè la manovra da eseguire è decisamente meno brusca.