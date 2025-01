Circolo dei lettori alla ’Mario Tobino’

Nell’ambito della rassegna ’Quattro chiacchiere intorno ai libri’, un nuovo appuntamento giovedì alle 16.30, alla biblioteca civica ’Mario Tobino’, in via Verdi a Vezzano, per confrontarsi sul libro del mese. Un incontro dedicato agli amanti della lettura che scelgono un libro e poi si incontrano per dire la propria sulla trama, e proporre un nuovo testo per l’incontro successivo. Tema dell’appuntamento di giovedì una storia avvincente, il libro ’La Reputazione" della filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, ispirato a situazioni realmente accadute. Un quartiere importante di Roma, i Parioli, una tranquilla boutique e poi una svolta drammatica, quanto di più pesante possa capitare: la calunnia che non solo crea diffidenza, ma può veramente rovinare una carriera e la vita stessa di chi ne è vittima. Saranno presenti per discuterne il professore Luigi Gianelloni e l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Donatella Mezzani.