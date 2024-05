Cinque Terre, assaggio d’estate. Aspettando la ’Via dell’Amore’

L’anticipo di estate è arrivato nelle Cinque Terre. Si è respirato un fine settimana e in particolare nella giornata di ieri dal clima tipicamente vacanziero in riviera con tantissimi visitatori che hanno preso d’assalto i borghi come del resto tutte le località turistiche dello spezzino. Partendo da Tellaro, Lerici e Portovenere per arrivare a Monterosso: dalle spiagge, scogliere ai sentieri l’afflusso di presenze italiane e straniere e stato già particolarmente intenso. Un primo assaggio “dell’assalto“ si era vissuto già sabato con i treni pieni di turisti. Ha provocato qualche disagio l’avvio dei lavori di riqualificazione del percorso pedonale compreso tra la stazione di Corniglia e l’inizio della scalinata Lardarina, commissionati dal Comune di Vernazza e finanziati dal Parco Nazionale delle Cinque Terre. L’attività di riqualificazione ha reso necessario l’utilizzo del percorso pedonale alternativo che dalla stazione di Corniglia porta alla passeggiata sottostante proseguendo poi verso il centro storico di Corniglia. E anche oggi proprio a Corniglia è in programma il tour alla scoperta delle tradizioni secolari, storia e cultura che parte dalla stazione ferroviaria e attraverso la famosa scalinata arriverà in paese.

Giovedì in programma il tour di Manarola e Riomaggiore alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato telemaco Signorini e altri famosi artisti del 900, sabato invece la ’Festa dei limoni’ a Monterosso. La costante promozione del territorio non soltanto nel week end e nel periodo di alta stagione diventa un invito al turismo contribuendo in questo modo a mantenere sempre acceso il dibattito sui flussi di visitatori. Un motivo per il quale Fabrizia Pecunia sindaca di Riomaggiore ha ribadito la necessità di un progetto che agevoli lo sviluppo sostenibile del turismo e la pianificazione degli arrivi a Riomaggiore e in tutte le Cinque Terre. In occasione dell’apertura della Via dell’Amore (i lavori dovrebbero concludersi in estate consegnando i 900 metri del suggestivo percorso a picco sul mare) la sindaca ha proposto di realizzare un libro per raccontare attraverso le parole dei residenti, testimonianze dei turisti cosa significhi e rappresenti questo fantastico camminamento conosciuto in tutto il mondo.

Massimo Merluzzi