Cinque Terre: amplia un rudere violando le norme, proprietario denunciato

Monterosso, 22 maggio 2023 - I carabinieri della stazione Parco Cinque Terre sequestrano un immobile e denunciano il proprietario per esecuzione di opere abusive.

Durante i servizi di sorveglianza del territorio del Parco nazionale, i militari hanno verificato l’esecuzione di opere edilizie non autorizzate, per modificare lo stato di un rudere per ampliarne volume e superficie.

Per impedire la continuazione dei lavori abusivi sul rudere hanno sottoposto a sequestro preventivo l’immobile, denunciato il proprietario per violazioni alle normative urbanistica, sismica, paesaggistica, sulle aree nazionali protette e sanzionato per movimentazione di terra non autorizzata in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologi. Non è la prima volta che, in quest'area protetta da vincoli, si cerca di modificare lo stato originario delle costruzioni.

m. magi