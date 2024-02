Cinque posti fissi in Asl5 per profili amministrativi

L’azienda socio sanitaria ligure della Spezia ha indetto una selezione per 5 posti di collaboratore amministrativo professionale, ruolo amministrativo, con competenze giuridiche, a tempo indeterminato. Per partecipare è richiesta laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio anche triennale e titoli equivalenti nei termini di legge. La preselezione, che non fa parte delle prove concorsuali, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla o quesiti a risposta sintetica sulle materie attinenti al profilo professionale messo a concorso. La preselezione può essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Domande entro il 17 marzo tramite il sito https://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it/