Cimiteri, scatta il nuovo bonus. Accordo tra Maris e Comune . L’investimento è di 40mila euro

Un supplemento di spesa nella speranza di riuscire a garantire una miglior gestione dei cimiteri cittadini. Il ritocco al contratto previsto dal Comune di Sarzana andrà incontro alle esigenze della cooperativa sociale Maris con sede a Santo Stefano Magra alla quale spetta il compito di curare la manutenzione e pulizia del cimitero urbano oltre a quelli periferici dei quartieri di Falcinello e Marinella. L’ulteriore impegno di spesa a valere già sul contratto del 2024 è indirizzato all’adeguamento dei prezzi dopo l’entrata in vigore nello scorso marzo del nuovo contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali che ha comportato un aumento del 15% sui costi del personale. Per questo è stato riconosciuto alla coop Maris un bilanciamento dell’accordo già in essere e il mantenimento della continuità dei servizi cimiteriali. Il tema dei cimiteri e della loro condizione di degrado ampiamente documentata è stato per mesi al centro di accese polemiche anche sul fronte politico. La manutenzione precaria, situazioni di emergenza loculi e il degrado evidenziato nella cura di lapidi e verde era stato oggetto soprattutto delle proteste dell’utenza poi riprese dai consiglieri comunali di opposizione.

Il disagio era riferito non soltanto ai cimiteri della periferia, con particolare riferimento a quelli di Marinella, per altro danneggiato dalla tromba d’aria dell’agosto di un anno fa e ancora non del tutto sistemato, e quello collinare di Falcinello ma anche a quello cittadino apparso in condizioni davvero al limite. In alcune aree del camposanto infatti erano emerse situazioni delicate anche di forte impatto emotivo. Una problematica indubbiamente collegata alle forze in servizio che, anche grazie all’intervento economico, potranno essere riviste nell’ottica del miglioramento di un luogo che necessita di attenzione, cura e rispetto. Il cimitero di via Falcinello a Sarzana inoltre è stato preso di mira anche dai ladri che dopo aver scavalcato le recinzioni hanno rubato le canale in rame causando, oltre al danno, anche le infiltrazioni dell’acqua piovana rendendo così particolarmente insidioso il passaggio dei visitatori nella parte coperta della nuova ala del camposanto.

Massimo Merluzzi