Cimiteri comunali di Lerici, 100mila euro in un anno di interventi

Lerici (La Spezia), 20 gennaio 2025 – Importanti lavori di ristrutturazione sono in corso negli edifici cimiteriali di Lerici. Nell’ambito delle consuete verifiche degli uffici tecnici sono stati individuati alcuni interventi prioritari che sono in corso a San Terenzo e sono in procinto di iniziare al cimitero di Tellaro. “Abbiamo pianificato nel tempo le attività di miglioramento delle condizioni di sicurezza e decoro dei cimiteri – spiega Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici – grazie ad un costante monitoraggio e controllo su ognuno delle tre strutture comunali, su cui complessivamente solo nell’ultimo anno sono stati investiti oltre 100mila euro”.

I lavori in corso riguardano principalmente i rivestimenti marmorei dei corpi loculi delle tre strutture nonché il risanamento degli intonaci deteriorati della facciata del cimitero di San Terenzo dove verrà sostituita anche l’impermeabilizzazione del tetto di copertura dell’ingresso principale quindi il posizionamento di nuove canale di gronda e pluviali per la raccolta delle acque meteoriche onde evitare nuove infiltrazioni e conseguenti deterioramenti. A Tellaro, invece, inizieranno a breve i lavori di risanamento conservativo della facciata d’ingresso, mentre su Lerici gli uffici stanno lavorando a progetti di ottimizzazione degli spazi mediante la realizzazione di cellette ossario e a un corposo progetto di risanamento della facciata d’ingresso della struttura di Narbostro. “Negli scorsi anni sono stati completati importanti lavori finalizzati a sanare situazioni critiche relative alla sicurezza dei luoghi eliminando pericoli derivanti da intonaci pericolanti e infiltrazioni nei manti di copertura realizzando nuove impermeabilizzazioni e canale di scolo e pluviali di raccolta delle acque. Oltre che alle strutture anche il verde e le alberature interne sono state oggetto di controllo e potatura al fine di mantenere decoro e sicurezza”.

Infine, non è da trascurare anche il corposo lavoro fatto relativamente alla gestione delle concessioni; l’ufficio cimiteriale, dopo la creazione iniziale di un sistema digitale, infatti, oggi, gestisce regolarmente le occupazioni cimiteriali comprese le situazioni pregresse con la finalità di razionalizzare gli spazi ed anche gli interventi. “Al pari di molti altri interventi che sono stati realizzati sulle strutture pubbliche – conclude Russo – , anche quelli sui cimiteri sono indice di attenzione alla collettività, di tutela del patrimonio storico culturale e cura dei servizi fondamentali ai cittadini: è giusto e doveroso prendersene cura perché siano in sicurezza e decorosi”.