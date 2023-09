"Ciclovia Tirrenica: 7 milioni per La Spezia nel 2024"

Quasi sette milioni per completare un altro tassello della Ciclovia Tirrenica. Tra le tante opere che saranno finanziare coi fondi Fsc, ci sono anche due nuovi tratti destinati a unirsi a quello già finanziato nei mesi scorsi con 15 milioni di fondi Pnrr, tra Sarzana e Marinella, il cui cantiere inizierà all’alba del 2024. Sbloccati lo stralcio 6 da Sarzana a Santo Stefano Magra, per 5.872.500 euro, e lo stralcio 5 – quello che passa nel centro di Sarzana e riguarda da vicino Villa Ollandini – per un milione di euro. "Questi due finanziamenti sono motivo di orgoglio – dice l’assessore Giampedrone – perchè traguarderanno un salto di qualità non solo infrastrutturale, ma anche ambientale e turistico.