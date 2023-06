Chiamata di Mondo aperto "Un logo per l’Umbertino"

’Comunità educante Umberto I’, si parte. Il progetto di Mondo aperto, selezionato da ’Con i bambini’ nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è pronto a partire. Obiettivo del progetto – che avrà una durata di due anni e mezzo – è quello di creare e rafforzare il quartiere Umbertino e la sua piazza di riferimento, piazza Brin, come spazio di comunità e di cittadinanza attiva. L’obiettivo di Mondo aperto è la riqualificazione sociale e educativa del quartiere, attuabile grazie alla ricchezza del “capitale sociale” che lo popola e alla sua rivitalizzazione: scuole, associazioni etniche, sportive e culturali, parrocchie, luoghi di interesse storico, commercianti, singoli cittadini. Tutto questo grazie a un percorso di progettazione partecipata che coinvolga tutta la cittadinanza. Obiettivo di progetto è infatti il coinvolgimento dei molteplici attori della comunità, l’organizzazione di momenti di dialogo e riflessione comune, la diffusione di consapevolezza dei bisogni futuri della comunità e del luogo in cui essa abita, la condivisione di idee e soluzioni per la creazione di una vision comune del futuro del quartiere che abbia ricadute positive su tutta la comunità e soprattutto sui minori che si trovano a crescere all’interno di essa.

La prima fase si progetto si apre proprio all’insegna di quest’ottica: tutta la cittadinanza è chiamata all’azione per la creazione del logo di progetto.

Entro il 9 luglio chiunque vorrà partecipare dovrà creare il concept e la bozza del logo e, nelle settimane successive, verrà organizzata una festa, in piazza Brin, dove sarà possibile votare il logo migliore. A questa pagina si possono trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare alla ’call to action’: https:www.cooperativamondoaperto.itumbertiamo. Per qualsiasi dubbio o chiarimento: [email protected] Tra i partner istituzionali del progetto: Comune della Spezia, Cpia della Spezia, istituto Einaudi-Chiodo. Tra le realtà del terzo settore: Cooperativa Zoe, Danseavie, I mitilanti, Prospezia Ciassa Brin, Attiva Sportutility, Centro Studi Medi, Senza confini, parrocchia di Nostra Signora della Salute, Adosp.