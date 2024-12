Check-in da remoto per gli alloggi turistici. Il punto del Sunia

"Il gravissimo disagio che il proliferare degli alloggi sottratti alla locazione e utilizzati come alloggi turistici determina sul mercato e sulla stessa sicurezza e vivibilità nei condomini, è noto da tempo. La circolare si limita ad un dato connesso alla sicurezza ma non entra nel merito delle misure di intervento che richiede il gravissimo fenomeno e il suo impatto sugli assetti urbanistici e del mercato della locazione,c he il Governo non intende affrontare". Così Franco Bravo,Segretario regionale del Sunia, sullo stop al check-in da remoto per le locazioni brevi.