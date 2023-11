Cgil e Cpia insieme per l'alfabetizzazione dei diritti dei lavoratori stranieri

Siglato l’accordo tra Cgil e Cpia (Centro per istruzione agli adulti) per promuovere la frequenza di corsi di lingua italiana per lavoratrici e lavoratori stranieri. Oltre ai corsi di italiano, previsti percorsi didattici relativi a normative sul lavoro, ricerca di lavoro, pratiche burocratiche, accesso ai diritti, ricerca di un’abitazione. "Non solo corsi di lingua italiana, ma veri e propri percorsi di alfabetizzazione ai diritti, pensiamo solo alla sicurezza sul lavoro ed ai diritti contrattuali" dice Luca Comiti, segretario generale Cgil Spezia.