Cgil e Amnesty sono in prima linea. Oggi l’iniziativa ’Com’eri vestita?’

Oggi alle 17.30 allo spazio Sunspace di via Sapri si terrà l’iniziativa ’Com’eri vestita’, per la giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne. L’evento è organizzato dal coordinamento donne Cgil La Spezia, coordinamento regionale donne Spi Cgil, in collaborazione con Amnesty International. Il programma dell’iniziativa vedrà un dialogo tra Lara Ghiglione, segretaria confederale nazionale Cgil e Alba Bonetti, presidente nazionale Amnesty International, moderato da Roberta Della Maggesa, caposervizio de La Nazione; il monologo teatrale con Susanna Sturlese ’What were you wearing?’ di Mary Simmerling; gli interventi di Francesca Tarantini, coordinamento donne Cgil La Spezia, Isa Raffellini, coordinamento regionale donne Spi Cgil, Valentina Bosello, vice referente Amnesty La Spezia, Francesca Bisiani, responsabile circoscrizionale Amnesty Liguria, col saluto di Luca Comiti, segretario Cgil La Spezia. Sarà inaugurata la mostra ’Com’eri vestita’ di Amnesty International, ispirata al poema ’What I was wearing’ di Mary Simmerling, in cui si raccontano storie di violenza sessuale attraverso i vestiti che le donne indossavano quando hanno subito la violenza.