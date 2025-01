Centrata da una fiammata . Quarantenne al Sant’Andrea

Colpita da una vampata improvvisa sprigionata dal camino. Vittima dell’episodio, avvenuto ieri pomeriggio in un’abitazione di Comenecco, località del Comune di Vernazza, una donna di circ a quaranta anni. L’allarme è scattato poco prima delle 16, quando la donna, per cause in fase di accertamento, è stata raggiunta dalla fiammata che, sprigionatasi dal camino, l’ha raggiunta al volto e al torace. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati anche da alcuni vicini, che in poco tempo hanno visto arrivare sul posto i volontari della pubblica assistenza di Vernazza, l’automedica Delta1 del 118 dalla Spezia, con personale medico e infermieristico, oltre ai vigili del fuoco. La donna, dopo la prima assistenza, è stata condotta in codice giallo.