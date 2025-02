Cento candeline sulla torta. Tanti auguri a nonna Luisa

La spezzina Luisa Tonelli ha festeggiato martedì in famiglia lo straordinario traguardo dei 100 anni di età. Il padre Gaetano, originario dell’Emilia, nel 1925 era magistrato alla Spezia. Dopo il conseguimento della laurea in matematica e il matrimonio, Luisa ha seguito il marito Sergio, ingegnere navale, tenendo sempre con sé la mamma Maria, vedova dal 1944. Prima ha vissuto a Livorno dove ha insegnato per alcuni anni, ed è nata la figlia Marina, poi a Milano dove è nato il figlio Alvise e infine a Genova. Attualmente vive con la famiglia del figlio, insieme con la nuora Ada e i nipoti, Giovanni e Milena. Ancora oggi legge i quotidiani e lavora a maglia e all’uncinetto.