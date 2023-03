Cento candeline per Irene Mavigna Auguri da figlie, nipoti e generi "Sei un esempio di vita per noi!"

Cento anni per Irene Mavigna in Quber. "Un traguardo importante, che testimonia la forza e la tenacia nel superare tutte le sfide della vita. Irene ha sempre dedicato tempo ed energie alla famiglia, con amore incondizionato e saggezza ha saputo guidarci e sostenerci nelle difficoltà. Ci ha insegnato, ci ha fatto sorridere e sentire al sicuro, ci ha riempito di affetto e attenzioni, e oggi è il nostro turno di dimostrare a lei il nostro amore. Siamo felici di poterla festeggiare e ringraziare per quello che ha fatto per noi. Auguri, sei un esempio di vita! Ti vogliamo bene! Figlie, nipoti e generi".