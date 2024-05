C’è... l’apericena Pochade

Tutto pronto per nuovo, assicurato, successo. La Compagnia degli Evasi debutta venerdì sera al teatro degli Impavidi di Sarzana con l’ultimo lavoro dal titolo "Apericena Pochade". Il gruppo teatrale non professionista castelnovese, ormai conosciuto a livello nazionale e vincitore in questa prima parte di stagione di numerosi premi, porta in scena venerdì alle 21 sul palcoscenico del teatro di Sarzana, ormai scelto per la presentazione dei nuovi lavori, in prima nazionale il nuovo spettacolo definito di forte attualità sociale "Apericena Pochade", la cinquantatreesima produzione della compagnia castelnovese. Un lavoro scritto e diretto da William Cidale, uno dei fondatori della Compagnia degli Evasi, già allievo di Bob Marchese, Quelli di Grock ed Enrico Bonavera. "Dovete necessariamente accettare l’invito a questo apericena - spiega l’autore William Cidale - che offrirà portate diverse da quelle a cui siete abituati. Come primo avrete frizzi, lazzi, balletti, smorfie, unite da un ritmo indiavolato; per secondo politici corrotti ma vestiti casual; a seguire divi vanesi, ma di sinistra. E poi saranno presenti anche mogli generose e scollate, amanti, funzionari ligi, agenti materne, e adolescenti dallo sguardo fiero rivolto verso il nulla". Un atto unico che regalerà risate comiche e grottesche che segnerà anche il ritorno sulla scena del direttore artistico e fondatore della compagnia teatrale castelnovese, Alessandro Vanello.

Il cast inoltre è composto dagli attori storici della compagnia: Laura Passalacqua, Massimo Luongo, Carolina Sani, Elena Mele, Simone Tonelli, lo stesso William Cidale, Daria Pietrapiana. Se per Alessandro Vanello si tratta di un graditissimo e atteso ritorno sulla scena sarà invece il debutto assoluto per Federico Marconi e della giovane Emma Rescio. E’ già aperta la prevendita sulla piattaforma Vivaticket: il costo del biglietto è di 13 euro, ridotto a 10 euro invece per under 18 e over 65. E’ comunque possibile la prenotazione telefonica al numero 346-4026006 fino a venerdì dalle 9.30 alle 13 e giovedì anche nel pomeriggio dalle 16 alle 19 oppure inviando la maildi richiesta all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Massimo Merluzzi