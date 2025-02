C’è ’Indifference’ nel concerto di Malpeli alla Skaletta

Sarà il nuovo singolo ’Indifference’ registrato con il mastering di Giorgio Malpeli e uscito lo scorso 4 febbraio, il pezzo forte del live di Rodgard (artista alternative rock della provincia che mette un nuovo tassello nella sua carriera da solista), in programma questa sera alla Skaletta Rock Club. Preceduto dall’esibizione della lericina Ara, nome d’arte di Laura Lerti, che dalle 21.45 proporrà alcuni suoi brani inediti accompagnata da Davide Amadei alla chitarra, il concerto vedrà l’artista sul palco accompagnato dalla sua band, fatta di musicisti di confine ligure-toscano: Andrea Mignani (chitarre), Gianluca Minguzzi (batteria), Andrea Bianchi (basso), Alessandro Bugliani (piano e tastiere). Oltre all’ultima canzone, Rodgard offrirà al pubblico del locale di via Crispi 168 una panoramica di tutta la sua produzione solista, iniziata nel 2018, durante la quale ha pubblicato due album, un ep e sei singoli. Il repertorio di questo artista, arrivato alla formula solo dopo una decennale esperienza in forza a diverse band, tra cover e progetti inediti, sarà ripercorso in concomitanza con la proiezione di video originali "in synchro" con la musica. L’ingresso alla serata è riservato ai possessori di tessera Arci.

C.T.