C’è festa al villaggio Musica, bancarelle e gite in battello L’accoglienza è servita

Il Villaggio del Bersagliere ha riempito lo spazio intorno al palco della musica e permetterà ai visitatori di assaggiare piatti tipici, rifocillarsi e scoprire tante curiosità sul corpo dei bersaglieri e sulle realtà dei nostro territorio. Gli stand presenti rimarranno fino a domenica e saranno visitabili sia al mattino che al pomeriggio. La città era da settimane in attesa di questo evento e ai commercianti era stato chiesto di dare il benvenuto ai Bersaglieri componendo artisticamente la propria vetrina richiamando i fanti piumati e il tricolore. A promuovere questa iniziativa sono state le associazioni di categoria che hanno organizzato in vista del Raduno un concorso per la miglior vetrina coinvolgendo i loro iscritti in una competizione a colpi di decorazioni e accessori: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna hanno fornito i premi alle vetrine più belle allestite in attesa delle fanfare, anche Italia per Voi ha offerto un riconoscimento. I vincitori della competizione sono stati premiati nel pomeriggio di ieri alla presenza del Presidente nazionale associazione Bersaglieri Ottavio Renzi, del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e della vice sindaco e onorevole Maria Grazia Frija. I commercianti che si sono aggiudicati la vittoria sono stati: Luciano Vezzoni calzature, panificio ArteBianca, negozio La Casa della Biancheria, Calzaturificio Ruggia e Poppy Bijoux.

La premiazione dei decani bersaglieri sostenuta da 50&Più Liguria e prevista per la giornata di ieri si terrà domenica durante la sfilata. Per la giornata odierna è prevista la Messa del Vescovo dedicata ai Bersaglieri a cui seguirà una dimostrazione degli allievi della Pro Italia. Quest’anno infatti è il 133esimo anno dell’associazione sportiva e i bambini accoglieranno i Bersaglieri per poi mangiare con loro la tradizionale farinata