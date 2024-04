Cassata è out. Hristov da valutare. Spezia multato

Falcinelli e Di Serio abili e arruolati, Cassata out, Hristov in forse: questo il quadro, in casa Spezia, in vista dell’importantissima sfida di sabato prossimo a Brescia. Per lo spezzino Cassata la diagnosi, dopo l’infortunio patito contro la Sampdoria, è impietosa: lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba sinistra. Il che significa campionato finito. Una brutta tegola per mister D’Angelo, alle prese anche con le preoccupazioni per il difensore Hristov, non al meglio. Una situazione, quella del bulgaro, da monitorare. A risollevare un po’ il morale della truppa la crescita di condizione di Di Serio che si candida a giocare titolare con Falcinelli e Verde, prevedendo uno schieramento iniziale modellato sul sistema di gioco 4-3-3. Alla seduta hanno preso parte anche Wisniewski e Reca, che scalpitano per tornare a calcare il terreno di gioco. Da segnalare, 3000 euro di multa comminati allo Spezia dal giudice sportivo per lancio di due petardi nel derby e 2mila euro al ds Stefano Melissano "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto reiteratamente e con fare concitato al Direttore di gara una critica irrispettosa".

Fabio Bernardini