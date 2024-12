Caso playoff: "Vale il merito"

Hanno destato scalpore le dichiarazioni del neo presidente di Lega B Paolo Bedin, riportate dalla Gazzetta dello Sport, riguardo la possibile non disputa dei playoff, con il neo massimo dirigente che ha parlato, nell’ipotesi, di "partenza sfortunata". Esternazioni che hanno determinato anche la discesa in campo del ds del Pisa Davide Vaira che ha chiamato il presidente per avere chiarimenti. Ieri Bedin, intervistato a Radio Sportiva ha precisato: "Il merito emerge sempre e quindi, in questo momento, abbiamo tre squadre che stanno dimostrando di avere un passo decisamente diverso dalle altre diciassette. Se lo manterranno o lo incrementeranno, evidentemente, il merito sportivo, com’è giusto, le porterà alla categoria superiore".

F.B.