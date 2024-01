Casa di riposo di Comano cerca addetto all’assistenza

2 TECNICI Impresa di progettazione e montaggio sistemi di chiusura civili e industriali ricerca 2 tecnici addetti all’installazione di porte e portoni civili e industriali dai clienti fra Massa Carrara, La Spezia e Versilia. Necessaria esperienza. Patente B. Tempo determinato, trasformabile. Email [email protected] CONSULENTI Per compagnia di assicurazione si ricercano intermediari da inserire come consulenti assicurativi. Necessari partita Iva e diploma di scuola superiore. Per candidarsi contattare il 334 2055843 o inviare il curriculum a [email protected] OPERATORE SANITARIO Rsa di Comano ricerca un addetto all’assistenza Osa-Oss. Contratto full time o part time (da valutare), tempo determinato con possibilità di trasformazione. Titolo non indispensabile, formazione a carico aziendale. Per candidarsi inviare il curriculum alla mail [email protected].