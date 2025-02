Carpanesi entra nella storia della società. Omaggio del club allo storico allenatore

Accolto dall’entusiasmo incredibile della folla, l’ex indimenticabile tecnico Sergio Carpanesi, è stato ieri pomeriggio omaggiato dalla società con una maglia bianca in suo onore. Prima del match, il ‘maestro’ ha firmato un pannello con una foto che lo ritrae festante sulla panchina delle Aquile. E’ il primo ad entrare nella Hall of Fame del club. A fare gli onori di casa il presidente Andrea Corradino, il vice Paul Francis, l’ad Andrea Gazzoli. Sergio, visibilmente commosso, ha espresso la sua soddisfazione per il prestigioso riconoscimento. : "È una delle emozioni più grandi della mia vita, essere premiato nella propria città, dove ho lasciato un buon ricordo, è qualcosa di unico. I miei concittadini mi hanno sempre voluto molto bene. Questo affetto è importante per me, fa capire che comportandosi bene si ricevono poi queste bellissime soddisfazioni". A rendere ancora più suggestivo l’omaggio la riproposizione dell’inno ‘Oh eh Spezia’ da parte di Riccardo Borghetti. A corollario anche il momento da lacrime quando lo speaker Federico La Valle ha ricordato l’ex dirigente dello Spezia Pino Sciumbata.

Fabio Bernardini