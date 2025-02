Carpanesi e Fiori, la storia ritorna al “Picco“ . Il tecnico domenica entrerà nella Hall of Fame

Emozioni a non finire in occasione del match Spezia-Catanzaro in programma domenica. Il ‘maestro’ Sergio Carpanesi tornerà a varcare la soglia del vecchio, caro ‘Picco’. Il mitico tecnico spezzino, classe 1936, che scrisse la storia aquilotta negli anni ‘80 con un’indimenticabile promozione in Serie C1, una salvezza miracolosa in C1 (poi ripetuta anche nel 1996) e una Serie B sfiorata di un soffio nel 1988 e 1989, sarà accolto da un’immensa ondata di affetto dei diecimila tifosi aquilotti presenti allo stadio. Invitato dal club bianco bianco, Carpanesi sarà salutato dagli applausi e dall’ovazione della folla quando entrerà in campo per ricevere l’omaggio dello Spezia. Club aquilotto che inserirà Carpanesi nella Hall of Fame. All’uopo, verrà allestita una sala apposita, in sala stampa, dove saranno apposti i pannelli fotografici delle bandiere aquilotte, uno dei quali autografati proprio dal ‘maestro’. Allo stesso Carpanesi, l’Aiac spezzina presieduta da Maurizio Figoli, assegnerà prossimamente un premio alla carriera. Un giusto riconoscimento che il comitato provinciale spezzino, sostenuto dall’Aiac regionale presieduta dallo spezzino Alteo Bolognini, ha deciso lodevolmente di assegnare all’illustre concittadino che ha onorato la categoria degli allenatori e dato lustro all’intera comunità spezzina. Ma i momenti delle emozioni forti non si esauriranno domenica prossima, perché in occasione del derby con il Pisa, in programma il 9 marzo al ‘Picco’, sarà sugli spalti il mitico ex attaccante dello Spezia Francolino Fiori. Il bomberino tascabile, che ha scritto pagine indimenticabili di vita aquilotta con i suoi gol magici, a distanza di ben 22 anni, tornerà a respirare l’atmosfera elettrizzante del suo stadio del cuore. Per Fiori, classe 1967, 112 presenze con le Aquile, condite da 31 gol splendidi, sarà un ritorno nei luoghi che porta scolpiti nel cuore, lui che in questi anni è sempre rimasto affezionatissimo ai colori bianchi in qualità di primo tifoso. "Sono già molto contento ed emozionato – spiega – per il mio ritorno al ‘Picco’ e a Spezia. Tornare dopo 21 anni in uno stadio magico, ammirare lo spettacolo del pubblico aquilotto e le maglie bianche sarà una sensazione incredibile. Penso che mi tremeranno le gambe". Fiori che tornerà anche nella veste di porta fortuna visto che proprio al Pisa, il 25 settembre 2000, firmò due dei tre gol con i quali i bianchi liquidarono i nerazzurri (3 a 0), per poi replicare il 3 febbraio 2002, quando siglò l’1 a 0 al ‘Picco’.

Fabio Bernardini