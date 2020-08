Genova, 19 agosto 2020 - Sono 30 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. E' il dato diffuso dalla task force sanitaria regionale al lavoro per l'emergenza che aggiorna anche circa i numeri dell'epidemia tramite il bollettino quotidiano: in totale risultano ad oggi 1315 positivi in Liguria, dei quali 24 ospedalizzati, 1 in terapia intensiva.

Tra i nuovi positivi come si legge nel bollettino 4 risultano ospedalizzati all'istituto pediatrico Gaslini di Genova: si tratta di due bambini con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione. Tra i 30 nuovi casi 13 riguardano il territorio della Asl 2 savonese, 1 di rientro da un viaggio estero, 11 provengono da strutture socio sanitarie (di cui 10 collegati al cluster della grigliata del 1° agosto a Quiliano, 1 da una segnalazione del dipartimento di prevenzione).

Nel territorio della Asl3 di Genova ci sono 11 casi di cui 1 di rientro da un viaggio estero, 3 derivati da attività di screening, 1 da segnalazione del dipartimento di prevenzione e 6 contatti di casi confermati. Sulla Asl 5 della Spezia i 6 casi riguardano 5 contatti di casi confermati e 1 segnalazione del dipartimento di prevenzione.

