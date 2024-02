Carnevalsamba alle Terrazze

Mentre a causa del maltempo vengono rimandati oggi tre feste, il Carnevale Spezzino, il Carnevale Arcolano e il Carnevale di San Terenzo (tutte spostate, con lo stesso programma di iniziative a domenica 18 febbraio), continuano i festeggiamenti al centro commerciale Le Terrazze con una serie di divertenti laboratori creativi a ritmo di samba. Iniziato venerdì il ‘Carnevale a tutta samba’, si svilupperà fino a martedì per celebra la tradizione carnevalesca in compagnia di laboratori dedicati alla creazione di maschere colorate a tema brasiliano. Oggi, in particolare, appuntamento da non perdere con l’immancabile truccabimbi e una sorpresa pensata per tutti i visitatori delle Terrazze, sempre a ritmo di samba. Oggi i laboratori sono programmati dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, in questo orario del pomeriggio si svolgerà anche truccabimbi. Nelle giornate di lunedì e martedì, l’iniziativa è garantita dalle 15 alle 19.