Carlo Cottarelli a Un mare di libri

Nell’ambito della rassegna ‘Monterosso un mare di libri’, domani alle 21.30 al Molo dei Pescatori, Carlo Cottarelli (nella foto) presenta ‘Dentro il palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere’, edito da Mondadori, Interviene Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria. Come funziona il sistema politico italiano e cosa accada realmente nei palazzi del potere? A raccontarlo è Carlo Cottarelli che, oltre ad aver ricoperto per otto mesi la carica di senatore nell’ultima legislatura, dopo le elezioni del 2018 venne incaricato di formare un governo nel corso di una crisi istituzionale. Cottarelli esamina lo stato della nostra politica, registrandone storture, inefficienze, potenzialità perdute, descrivendo dal di dentro il funzionamento del nostro Parlamento e trattando, temi di attualità come il progressivo ridimensionamento del ruolo delle Camere rispetto a quello del governo, il dibattito ormai ridotto a scontro tra fazioni opposte, gli stipendi di deputati e senatori. L’entrata è libera.