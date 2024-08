Capitano d’impresa e animo gentile: "Vittorio era un punto di riferimento"

"Tutta l’associazione è profondamente sconvolta e incredula per questa perdita. Vittorio era una persona stimata, sempre disponibile, sempre pronto a regalare un sorriso a tutti. Una persona buona e cordiale, professionale e competente. Un uomo che ha sempre lavorato nell’interesse della città, rispettando il proprio ruolo e quello degli altri. Tutti noi siamo profondamente addolorati e scossi per quanto accaduto. Siamo vicini alla famiglia e ci stringiamo in un forte abbraccio alla moglie e alle due figlie". Così Confcommercio, attraverso le parole del direttore Roberto Martini, ha espresso il proprio cordoglio per l’improvviso decesso del presidente Graziani. Svariate decine i messaggi che associazioni, politici e sindacati hanno dedicato all’uomo, scomparso mercoledì pomeriggio. "L’associazione e l’intera città perdono un perdona gentile, preparata e attenta. Capace di spirito propositivo e collaborativo a vantaggio dell’economia spezzina e con grande capacità di dialogo e confronto" dice il presidente di Cna La Spezia Davide Mazzola, mentre per Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Graziani era "un uomo buono, integro, capace; un importante dirigente sindacale, capitano d’impresa, persona attiva nella società civile e nella sua comunità parrocchiale. Per me anche un amico".

"Ci ha lasciati un uomo e un imprenditore di grande valore" dice il presidente di Confindustria, Mario Gerini. "Persona capace, competente e professionale" sottolinea Confesercenti. Cordoglio è stato espresso anche da Confartigianato e dai sindacati. "Un professionista esemplare, un attento interlocutore e persona generosa, punto di riferimento per l’economia e la vita associativa del territorio" dice il segretario provinciale della Cgil, Luca Comiti, mentre per il commissario straordinario Uil Liguria, Emanuele Ronzoni era "una persona seria, competente, che ha sempre lavorato nell’interesse della città. Il territorio perde una persona preziosa". È intervenuto anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. "La prematura scomparsa di Vittorio Graziani lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell’associazionismo e nel tessuto commerciale cittadino. Non è stato soltanto un punto di riferimento, ma una persona di cuore, pronto ad ascoltare e impegnarsi per risolvere i problemi, nonché un grande amico che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell’economia locale con attività e iniziative".

mat.mar.