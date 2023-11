Capellini. Ecco il libro sul convegno

All’Accademia Capellini, nella propria sede di via XX Settembre 148, oggi alle 17, sarà presentato al pubblico il LXXXIX numero delle ‘Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini’. Il volume, che racchiude gli atti del convegno di studi su ‘I cento anni dell’Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini’, dopo l’introduzione del presidente Giuseppe Benelli, verrà illustrato nei suoi contenuti dal professor Paolo Roberto Federici, già ordinario di Geografia fisica nell’Università di Pisa, e dalla professoressa Francesca Nepori, direttore dell’Archivio di Stato di Massa e della Sezione di Pontremoli. L’Accademia fu costituita il 1° gennaio 1924 come naturale erede della Società Lunigianese di storia naturale ‘Giovanni Capellini’ fondata nel 1919. La sua attività di studio si esplica attraverso letture, memorie, comunicazioni scritte e orali. Lo scopo è quello di contribuire al progresso generale delle scienze ed in particolare di promuovere ricerche e studi sulla Lunigiana e regioni limitrofe.

Come si sa il patrimonio documentario della Biblioteca della Capellini si è formato nel corso degli anni a seguito delle donazioni di alcuni soci e degli scambi che l’Accademia ha effettuato con altre Accademie, enti, istituzioni e associazioni culturali. Si contano circa 4.500 opere tra monografie e periodici di notevole rilevanza storica. Tornando a oggi, i soci in regola con il contributo annuale avranno diritto ad una copia gratuita del volume, comunque l’ingresso all’evento è gratuito e libero a tutti.

m. magi