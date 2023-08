Canottieri Velocior 140 anni di storia

Era il lontano 27 agosto del 1883 quando nacque la Canottieri Velocior. La data di oggi è dunque molto importante per la nostra città. Compie così, infatti, 140 anni la più antica società sportiva spezzina, e di tutta la Liguria. Fondatore e primo presidente Giulio Beverini, poi divenuto il primo sindaco della nuova città in grande espansione, dopo il completamento dell’Arsenale militare. La società promuoveva il canottaggio, la vela, il nuoto, la scherma ma anche le attività ricreative sull’impronta dei club inglesi. La prima sede era a Porta Rocca, ma molte altre ne seguirono per l’evoluzione del nuovo porto e le distruzioni belliche, fino all’attuale, in fregio a piazza Europa. Sono moltissimi i successi sportivi nazionali ed internazionali della Velocior, che ha anche dato 6 agli azzurri atleti olimpionici.

Senza contare l’attuale sezione dedicata agli atleti speciali. La storia della Velocior – attualmente presieduta da Domenico Rollo – è molto ricca di avvenimenti e ricordi e certo non bastano poche righe per raccontarla. Senza dubbio la funzione dei circoli nautici storici Velocior e Velico è fondamentale nel contesto della economia nautica della quale La Spezia è il riferimento nazionale. Il 22 settembre il compleanno verrà celebrato alla presenza delle autorità cittadine e del presidente nazionale della Federazione, Giuseppe Abbagnale.

m. magi