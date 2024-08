Cane aggredisce passante. Salvato da un automobilista

Il cane aveva già lanciato segnali di insofferenza, soprattutto al passaggio dei suoi simili davanti al vialetto di casa nella zona sottoferrovia nel territorio di Luni. L’altra mattina però ha esagerato e dopo aver scavalcato la recinzione della propria abitazione si è lanciato contro un altro cane che stava passando accompagnato al guinzaglio dal suo proprietario. L’azione è stata fulminea e non ha lasciato troppo spazio alla difesa. Per altro il cane aggredito appartiene a una razza particolarmente mansieta e non certamente adatta al confronto violento. Ben diverso invece lo spirito dell’avversario che lo ha preso a morsi e la stessa sorte l’ha riservata all’uomo che ha cercato in qualsiasi modo di allontanarlo. Operazione difficile soprattutto a mani nude e in tenuta estiva da passeggio. Infatti anche l’uomo, e non soltanto il suo amico a quattro zampe, ha riportato qualche contusione. La scena è stata vista da un automobilista di passaggio che si è fermato facendo salire a bordo l’uomo e il suo cane per poi contattare i carabinieri di Luni e l’intervento del veterinario di Asl 5 che ha preso in consegna l’animale trasportandolo in una struttura.