Canarbino vola a 750mila clienti. Ed è ‘Xmas Party & Family Day’ per salutare i successi del gruppo

Una due giorni di eventi dedicati ai dipendenti del gruppo Canarbino e alle loro famiglie, per ripercorrere i traguardi raggiunti e festeggiare i risultati straordinari che, in poco più di un decennio, hanno portato la società energetica spezzina, di cui fa parte Spigas Clienti, a posizionarsi tra i primi 10 operatori del mercato energetico italiano. La suggestiva Terre di Luni, ad Ameglia, ha fatto da cornice al ‘Xmas Party & Family Day 2024’ della Canarbino, la cui storia inizia nel 2010.

Ed è da quel momento che, grazie ad acquisizioni, partnership e consolidamenti societari, il gruppo ha rafforzato la sua presenza nei mercati di gas, energia elettrica e prodotti ad alta efficienza energetica, raggiungendo una posizione di rilievo su scala nazionale. Lo hanno ricordato le parole del presidente del gruppo, l’ingegnere Aldo Sammartano, rivolte a dipendenti e collaboratori; lo sottolineano i numeri, in costante crescita. Da quelli dei clienti, saliti a quota 750.000, a quelli del team, che può contare su 700 persone, in crescita di ben il 35% rispetto al 2023; passando per quelli degli store, che oggi vedono 60 punti vendita diretti territoriali e 700 store partner presenti lungo tutta la penisola.

Sono i numeri frutto dell’intraprendenza di un’azienda che mira sempre più sulle specifiche competenze dei propri dipendenti e collaboratori, con una quota femminile che supera il 66% e che, per la maggior parte, coinvolge persone inserite nel territorio spezzino-apuano. I dipendenti che vivono sul territorio e il legame delle società con il territorio stesso, sono le colonne portanti di un progetto di crescita condivisa, capace di creare significative ricadute occupazionali, sociali ed economiche. È, infatti, il territorio ad essere protagonista quando si parla di assunzioni, ma anche di partnership, come dimostrano le collaborazioni di Spigas Clienti con Spezia calcio, Giro della Lunigiana, Luna Blu e Centro Irene.

I ringraziamenti per il lavoro svolto hanno anticipato la presentazione in anteprima di alcuni progetti futuri che vedranno l’introduzione di nuovi servizi e lo sviluppo di una strategia di diversificazione dei prodotti offerti ai clienti. La seconda giornata della festa, dedicata alle famiglie dei dipendenti, è stata piena di sorprese, anche con lo spettacolo esclusivo del noto comico Cristiano Militello.