Campane a festa per lo Spezia. È virale il video del prete tifoso

Sotto la tonaca un cuore che batte forte per i colori dello Spezia (ma non solo...). Al boato di gioia dei tifosi aquilotti al fischio finale dell’arbitro Mariani, si è subito aggiunto il suono del rintocco delle campane della vicina chiesa dei Santi Giovanni e Agostino, con cui il parroco don Luca Palei ha manifestato la sua "grande gioia per la vittoria dello Spezia", nell’importantissimo derby di alta classifica con il Pisa. Idea venuta in mente lì per lì al parroco, che già ai tempi della serie A era solito salutare i successi delle Aquile con il suono delle campane. "Una tradizione – racconta don Palei – che ho voluto riprendere domenica in occasione di un risultato così importante. Un’idea nata all’improvviso, ho visto alcuni ragazzi giocare a pallone qui in parrocchia e ci è venuto in mente di festeggiare così lo Spezia, era un’occasione importante". E il video della ’scampanata’ del prete-tifoso ha rapidamente fatto il giro del web diventando virale non solo a Spezia. D’altronde don Palei ha già legato il suo nome a quello della società di via Melara prestandosi al video della campagna abbonamenti "dove dico che ’Il Picco è una fede’".

La mia parrocchia poi è da sempre frequentata dai giocatori dello Spezia che abitano in questa zona, li vedo spesso la domenica mattina o in altri giorni in base agli impegni con le partite della squadra. Li ho visti ad esempio in occasione della messa delle Ceneri. Succedeva anche in passato: veniva sempre in chiesa il portiere Zovko, giovane bosniaco molto legato alla Madonna di Medjugorje. Anche Verde si vedeva spesso in chiesa", per la gioia dei numerosi chierichetti grandi appassionati delle Aquile. "Qui in parrocchia abbiamo tantissimi tifosi dello Spezia, sia fra i chierichetti che nel gruppo giovani: la festa con le campane per la vittoria è stata fatta anche per loro. Già al mattino avevo ’dato la carica’ ai bambini in vista della partita: è andata bene".

La speranza di tutti è di risentire le campane anche in altre occasioni. "Soprattutto mi auguro – sottolinea don Palei – di poterle suonare a fine campionato. Se vado allo stadio? Quest’anno ancora non sono stato al Picco ma ho promesso che andrò. Ho visto due partite dello Spezia quando era in serie A". E qui salta fuori l’altra squadra del cuore di don Palei. "Sono andato a vedere la partita con l’Inter: sono tifoso dei nerazzurri".