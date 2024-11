Campagna di aiuto e supporto. Stand informativi dei carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri della Spezia ha predisposto degli stands con la presenza di personale e di materiale divulgativo per informare sulle iniziative intraprese per contrastare la grave problematica della violenza sulle donn e supportare le vittime. In questi giorni al centro commerciale le Terrazze della Spezia, in collaborazione con la direzione, l’istituto scolastico “Vincenzo Caldarelli”, l’associazione Asd Spezia Calcio Femminile, e al centro commerciale e Centroluna di Sarzana con il supporto dell’associazione Vittoria “Mai più Sola” sono stati allestiti gli stand e il personale militare e i volontari sono a disposizione per fornire spiegazioni e consigli.