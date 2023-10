Campagna abbonamenti al via dal 23 ottobre. Ecco chi ha diritto a riduzioni e con quali limiti

La campagna abbonamenti di ‘Concerti a teatro’ avrà inizio il 23 ottobre. Fino al 2 novembre sarà applicato il diritto di prelazione riservato agli abbonati alla stagione precedente, poi sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti: 60 euro è il costo massimo per i 5 appuntamenti in programma al Teatro Civico (escluso ‘Flying Bach’), 50 euro il costo riservato per gli aventi diritto al prezzo ridotto; 30 euro per gli studenti universitari, del Conservatorio e per gli under 19. Per il Teatro degli Impavidi 30 euro è il costo massimo dei tre appuntamenti previsti, 24 euro il ridotto e 20 euro per universitari, studenti del Conservatorio e under 19. I biglietti per lo spettacolo Flying Bach del 22 dicembre (Teatro Civico) saranno in vendita a partire dal 23 ottobre al prezzo di 28 euro, con riduzioni per coloro che sottoscrivono un abbonamento alla nuova stagione dei concerti al Teatro Civico. I biglietti per tutti gli altri appuntamenti in cartellone saranno in vendita in entrambi i teatri dal 2 gennaio. È prevista inoltre la vendita online su www.vivaticket.it e, solo per l’evento ‘Flying Bach’, anche su www.ticketone.it.