Camminando per il mondo. Il ’Chatwin’ entra nel vivo. Ecco l’elenco dei premiati

Laboratori, incontri e riconoscimenti speciali a personalità tra le più rappresentative del panorama culturale del cinema, della fotografia, della musica, dell’ambiente e del fumetto per la conclusione dell’edizione 2023 del ‘Premio Chatwin - camminando per il mondo’, dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin.

Venerdì e sabato spazio agli eventi, mentre alla mediateca regionale, fino a domenica, è in corso la mostra ‘Camminando per il mondo. In viaggio con i vincitori del Premio Chatwin’, a cura di Maurizio Garofalo. Lì, in via Firenze, anche la cornice di tre iniziative: il laboratorio di scrittura ‘Viaggi a km0’ alla scoperta del territorio, a cura di Andrea Bocconi, per gli studenti del Costa e del Pacinotti (dalle 9 alle 15); l’incontro ‘Patagonia, il grande sogno’ con Maurizio Furgada e Luigi Marfé, alle 18 dello stesso giorno, moderato dal giornalista Stefano Brambilla e dalla direttrice artistica del Premio Chatwin Luciana Damiano; il dibattito, alle 10.30 di sabato, dal titolo ‘Viaggiare, ieri oggi e domani’, in compagnia di Colin Thubron, Marfé, il blogger Claudio Pelizzeni e Brambilla. Il gran finale della manifestazione sabato al Teatro Civico, dalle 16.30. Nell’occasione saranno consegnati i premi ai vincitori delle sezioni Narrativa e Fotografia del concorso, selezionati da una giuria presieduta da Francesco Cito, maestro della fotografia, e lo scrittore Andrea De Carlo. Per la Narrativa i primi tre classificati sono i racconti: ‘Cuore di ruggine’ di Clara Valenzani, ‘Un sogno lungo 143 stazioni’ di Angela Mori e, ex aequo, ‘Aspetto un tiglio’ di Andreina De Tomassi e ‘Vi salverà il futuro’ di Anna Magli. Per la Fotografia i primi tre reportage sono: ‘Habitat Mongolia’ di Valentina Brancaforte, ‘Romania’ di Giuseppe Sabella e ‘L’Arca’ di Massimo Di Nonno.

Oltre ai vincitori del concorso – dopo i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini – la consegna di riconoscimenti speciali: Premio alla carriera ‘Una vita di viaggi e passione letteraria’ allo scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken; Premio ‘Viaggi in punta di matita’ ritirato dal fumettista, sceneggiatore e regista Igor Tuveri, in arte Igort; Premio ‘Viaggi di carta’ allo storico e scrittore Gianni Dubbini Venier; Premio ‘Un Mondo da salvare’ al botanico, saggista e divulgatore Stefano Mancuso; Premio ‘L’occhio assoluto’ al fotografo e storyteller Davide Monteleone; Premio ‘Viaggi di carta’ al miglior libro di viaggio edito nel 2022, ‘Tra Russia e Cina’, dello scrittore e viaggiatore Colin Thubron. Saranno presenti inoltre il fotografo Luigi Baldelli, l’autore, regista e sceneggiatore Nello Correale, il photo editor, docente di fotografia e fotogiornalismo Maurizio Garofalo. L’evento, condotto da Stefano Brambilla e Luciana Damiano, sarà accompagnato dalle musiche di Massimo Azzarini e dalle letture dell’attrice Elena Mele, della Compagnia degli Evasi. Marco Magi