Calice, inaugurata la piazzola per l’elisoccorso

È stata inaugurata lunedì sera, con un volo di prova da parte di Grifo, la nuova piazzola per l’elisoccorso allestita dall’amministrazione comunale guidata da Federica Pecunia all’interno del campo sportivo di Santa Maria. Si tratta dell’unica piazzola in tutta la vallata a garantire la possibilità dell’atterraggio notturno: un importante passo in avanti anche rispetto alle molte criticità – soprattutto viabilistiche – che sta vivendo in questi mesi il Calicese. L’elicottero Grifo della scietà Airgreen, partito da Villanova d’Albenga, è stato accolto dall’amministrazione comunale e da alcuni membri del 118 della Spezia.

Un tassello importante per la vallata e per lo Spezzino, sul quale tuttavia pesa ancora l’impasse che si è venuta a creare attorno alla realizzazione di una vera e propria base sul territorio con l’obiettivo di rendere maggiormente tempestivi gli interventi dell’elisoccorso. La realizzazione della nuova base è prevista all’interno dell’aeroporto di Luni. L’investimento di circa 1,9 milioni di euro per l’acquisto di un hangar, il rifacimento dell’asfalto e gli altri interventi necessari per consentire l’attività di pronto intervento è al palo da tempo, con tutti gli annunci degli ultimi dodici mesi che sono stati ripetutamente disattesi.

mat.mar.