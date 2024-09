CALICE AL CORNOVIGLIO

Si svolgerà oggi, alle 18, al Castello Malaspina di Madrignano, il primo spettacolo di Intrecci di Storie, la rassegna pensata e curata dal Consorzio il Cigno, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. La compagnia teatrale Rossolevante, presenterà ‘Sette respiri’, uno spettacolo in prosa e musica dal vivo che intreccia una delle storie più famose della tradizione giapponese, quella della vendetta dei 47 Ronin, con la vita e le imprese di Gaetano Bresci, il regicida anarchico, il tessitore pratese tornato dall’America per vendicare i Morti di Milano del 1898. Info e prenotazioni mail [email protected]. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà, all’interno del castello.