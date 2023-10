Calendario di laboratori per bambini a La Spezia: divertiamoci imparando!

‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale fino a un evento speciale dedicato al Natale. Oggi alle 15, nella Biblioteca speciale d’arte e archeologia di via del Prione 238, viene offerto gratuitamente il laboratorio ‘Se fossi... Modigliani’ durante il quale, dopo la visione delle opere dell’artista Amedeo Modigliani tramite le monografie presenti in biblioteca, si comprenderanno le tecniche utilizzate e il contenuto delle opere. In seguito si realizzerà un elaborato, utilizzando lo stesso materiale dell’artista, copiando l’opera o facendone una con la propria immaginazione. Il laboratorio è rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni e ha una durata di un’ora. La prenotazione è sempre obbligatoria al numero 0187 727918 o inviando una mail a biblioteca.arte@comune.sp.it (agli stessi recapiti ci si può rivolgere per avere informazioni).