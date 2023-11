Calcio Uisp a 7: Avosa a punteggio pieno, Visigalli e i due Gjonaj super bomber

La Spezia, 9 novembre 2023 – Quinta vittoria di fila – su cinque – e testa della classifica sempre ben salda per l'Avosa che, per la verità, fatica un po' troppo contro la non irresistibile Tappezzeria Baldassini. Questo nella sesta di andata del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra. Da segnalare nella massima serie, il Girone 1, la cinquina di Visigalli che trascina al successo il Sesta Godano, mentre La Gira O.F. Chelli tiene il passo della capolista e la Locanda Alinò (campionessa in carica) continua a vincere, ma ha due gare in meno.

Nel Girone 2, viaggia ancora forte il Levanto, corsaro al Fuoricampo, mentre resta un gradino sotto il Real Dlf Pizzeria Chiara che impatta col Bagnone.

Arci Canaletto leader nel Girone 3, solitario perché il Sarzanello cede al Monti (che tra l'altro, così, raggiunge l'avversario di giornata). Intanto il Dlf/Gmn ottiene la prima vittoria stagionale, che gli consente di lasciare sul fondo il solitario Autoservice Cassana.

Si viaggia molto più lentamente rispetto agli altri raggruppamenti, nel Girone 4, dove guida l'Atletico Gragnola – che strapazza la Locanda De' Nobili – seguito dal Ristorante Albergo Nettuno e dal Bar Picchi, che ne infila 10 nella porta del Deportivo La Bottiglia, di cui 7 dei due Gjonaj.

GIRONE 1

Avosa-Tappezzeria Baldassini 4-3 (Agrifoglio 2, Lala, Meta; Piccioli 2, Baldassini), Tabaccheria Briselli-La Gira O.F. Chelli 3-6 (Stefanelli L. 2, Tacchini; Mitta 4, Agrifogli 2), Sesta Godano-Pellegrini Gomme 10-3 (Visigalli 5, Pouye 2, Sarr M. 2, Figone; Gambino 2, Battolla A.), Saja Srl-Ristorante Pin Bon 4-1 (Llozhi, Venè L., Llozhi, Paloka; Rossi C.), Locanda Alinò-Sporting Bacco 8-4 (Buccellato 3, Agrifogli 2, Marozzi 2, Lesi 2; D'Aprile, Gerosa, Cioni, Casalini L.).

Classifica: Avosa punti 10; La Gira Chelli 9; Locanda Alinò e Saja 6; Pellegrini 5; Sesta Godano 4; Pin Bon e Briselli 2; Baldassini, Bacco e Leta 0.

GIRONE 2

Realchiappa Progetto Appalti-Asd Veppo 4-2 (Cerrone 2, Venturotti, Shabanaj; Resico, Varsi), Ac Rebocco/Vf Alinò-Asd La Foce Fuoricampo 11-5 (Bruccini B. 3, Palomba 2, Grillo R. 2, Scaduto, Cacopardo, Vitelli, Piu; Mendoza Fermin 2, Cancogni 2, De Rosa), Pizzeria Fuoricampo-Levanto 3-4 (Castagnini, Ruberti, Datteri; Delmedico, Pettirossi, Moggia, Currarino), Asc Bagnone-Real Dlf Pizzeria Chiara 3-3 (Costa L., Casoni, Buonaguidi; Musetti A. 2, Rabà G.), Bar Ravenna-Bar Cavour 2-4 (Radulescu, Essaga Ndjodo; El Atiki B. 3, Pierini L.).

Classifica: Levanto punti 8; Real Dlf 7; Rebocco/Alinò 6, Realchiappa 5; Bagnone, Cavour e Masini 4; Pizzeria Fuoricampo 3; Veppo 1; Ravenna e Foce Fuoricampo 0.

GIRONE 3

Autoservice Cassana-Ccr Muggiano/O.F. Chelli 2-8 (Licari 2; Cantoni S. 4, Navari 2, Lenzotti, Caldarelli), Dlf/Gmn-Delta del Caprio 5-0 (Khalouk 2, El Boussati, Bonamino, Perrucci), Marola-Amatori Per Lucio 4-4 (Moscon 2, Blandino, Severi; Lazzari 2, Corsini, Salviati), Anglotech-Arci Canaletto 2-3 (Genova, Carmè; Mezzani D. 2, De Hoffer F.), Monti-Sarzanello 4-2 (Gabrielli L. 3, Donati J.; La Terra, Maltempo).

Classifica: Canaletto punti 8; Muggiano, Sarzanello e Monti 6; Per Lucio e Good Boys 5; Delta e Anglotech 3; Dlf/Gmn e Marola 2; Cassana 0.

GIRONE 4

Ristorante Albergo Nettuno-Veppo 2 5-3 (Bucchignani 4, Cabano; Vigiani, Traversoni, Biggeri), Bar Picchi-Deportivo La Bottiglia 10-4 (Gjonaj K. 4, Gjonaj E. 3, Sabatini A. 2, Errouichaq; Moscatelli M. 2, Vianesi, Poli), Sesta Godano 2-Asd Atletico Tresana 2010 3-2 (Sartelli, Careddu, Borrini M.; Simoncini V. 2), Dl Stella Rossa Canaletto-Asd Comano 2016 2-4 (Galeazzi, Torrini D.; Servi N. 2, Servi M., Filattiera), Atletico Gragnola-Locanda De' Nobili 8-1 (Cargioli 3, Pietrobono D. 2, Costa A. 2, Francini; Orlandazzi).

Classifica: Gragnola punti 7; Picchi e Nettuno 6; Comano, Bottiglia e Sesta Godano 5; Tresana e Locanda De' Nobili 3; Veppo 2 e Dl Stella Rossa 2.

Marco Magi